У трех генералов МВД прошли обыски из-за подозрений в злоупотреблении полномочий – СМИ

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Сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом сообщает "Коммерсант".
Несколько следственных групп провели обыски в ряде объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Москве и Крыму. В частности, следственные мероприятия прошли в кабинетах и домах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего главного тыловика этого главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полковников.
Отмечается, что уголовное дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ возбудили в июле 2020 года. Сначала расследование вели в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу, а после его передали в центральный аппарат комитета.
Согласно материалам дела, трое фигурантов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.
По данным издания, после обысков Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям, а Абакумова планируют привезти для следственных действий в Москву из Крыма. При этом год назад последний избавился от уголовного преследования по статье о подделке или обороте поддельных документов за использование фальшивого больничного листа.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски дома и на рабочем месте начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным агентства, в отношении него в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
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