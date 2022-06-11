Арестован экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

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Фрунзенский суд Владивостока арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского на 1 месяц и 25 суток. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2019 году бывший руководитель филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" уговорил Свяченовского подготовить документацию на ремонт дороги Владивосток – Находка, включив туда обязательное условие, согласно которому ремонт можно было проводить только методом холодной регенерации. Такой технической возможностью обладала только одна организация, что обеспечило ей победу в конкурсной процедуре и заключение госконтракта.

"В результате преступных действий фигурантов нарушены принципы обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 225 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по результатам проведенных УФСБ РФ по Приморью оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы признал виновной бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве. Обвинение запросило для нее 7,5 года тюрьмы.