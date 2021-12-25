Суд заключил под стражу депутата Тульской гордумы по делу о мошенничестве

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Суд избрал меру пресечения в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Бороненко был задержан накануне, 24 декабря. Ему вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Следствие настаивает на том, что депутат с октября 2019 года по декабрь 2021 года фиктивно устроил на работу в качестве помощников трех человек. На деле они не работали, а начисляемую им зарплату Александр Бороненко забирал себе.