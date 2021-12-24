Депутата Тулы задержали по делу о мошенничестве

21:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутата Тульской городской думы задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает СК России по региону.
По версии следствия, противоправные действия совершались в период с октября 2019 года по декабрь 2021 года.
"...подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый", – заявили в СУ СК РФ.
Депутат подозревается в причастности к ущербу в особо крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
Ранее в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По версии следствия, чиновник воспользовался своими полномочиями на посту первого заместителя главы региона в 2018 году.
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