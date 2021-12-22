В Магаданской области задержали начальника УГИБДД по делу о превышении полномочий

Фото: Управление МВД России по Магаданской области

Начальника УГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным дела, в 2019 году Савейкин дал незаконное указание подчиненным освободить совершившего административное правонарушение человека от ответственности.

"Противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УМВД России", – говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, задержанного в 2019 году по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки.

