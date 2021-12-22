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Происшествия

10:43

В Казанском университете не стали комментировать сообщения о задержании ректора

происшествия

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Казанский федеральный университет не стал комментировать сообщения о задержании ректора. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что ректора КФУ Ильшата Гафурова задержали в рамках расследования дела об убийстве.

"Официальной информации нет, никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме", – рассказали в вузе.

В парламенте Татарстана также отметили, что не обладают никакой информацией.

Ильшат Гафуров 1961 года рождения занимает должность ректора с 2010 года. Депутатом госсовета Татарстана он является с 1995 года.

Ранее ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований подозреваемая заключала фиктивные договора в ноябре 2020 года.

По этим документам университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. Но работы были сделаны с помощью переработки ранее написанных работ, а данные результатов социологических исследований были фальсифицированы.

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