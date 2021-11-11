Минобрнауки уволило Починок с поста ректора РГСУ после проверки – СМИ

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Ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок уволили с поста главы вуза. Об этом со ссылкой на источник в Минобрнауки сообщает РБК.

Уточняется, что она написала заявление об уходе по собственному желанию. Данную информацию изданию также подтвердил проректор по безопасности учебного заведения Андрей Хамров.

"Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее", – сказал он.

Ранее Минобрнауки отстранило Починок от должности ректора. Данная мера потребовалась в связи с выявленными нарушениями в работе вуза и в декларации о доходах.