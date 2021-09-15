Минобрнауки продлило временное отстранение Починок от должности ректора РГСУ

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Минобрнауки РФ продлило временное отстранение Натальи Починок от должности ректора РГСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации временное отстранение Починок Натальи Борисовны от должности ректора ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" продлено до окончания проверки, которая в данный момент продолжается", – говорится в сообщении.

Минобрнауки отстранило Починок от деятельности в вузе 10 августа.

Изначально сообщалось, что ограничения введены на срок с 30 июля по 6 сентября. Данная мера потребовалась в связи с выявленными нарушениями в работе вуза и в декларации о доходах Починок.