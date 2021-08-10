Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок – СМИ

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Минобрнауки отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполняющего обязанности ректора вуза Андрея Хамрова.

По его словам, Починок временно отстранили на период с 30 июля по 6 сентября в связи с выявленными нарушениями в университете и ее декларации о доходах.

"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально", – заявил Хамров.

Он пояснил, что окончательное решение о восстановлении или отстранении Починок глава Минобрнауки Валерий Фальков. Официального подтверждения или опровержения данной информации со стороны министерства пока нет.

Ранее факт крупного мошенничества выявлен в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии. Ректор учебного заведения был задержан. По данным прокуратуры региона, руководство вуза с 2016 года незаконно присвоило себе из бюджета 250 миллионов рублей.