Ректор казанского университета задержан по делу о мошенничестве

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В Татарстане по подозрению в мошенничестве задержан ректор Казанского национального исследовательского технологического института (КНИТУ) Сергей Юшко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

В отношении ректора возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог". Подробности не уточняются.

Ранее в Клину задержали лжесотрудницу газовой службы, которая под предлогом проверки оборудования вместе со знакомым попала в квартиру пенсионерки и ограбила ее.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.