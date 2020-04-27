В Москве задержали торговцев поддельными цифровыми пропусками

13:45
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сотрудники правоохранительных органов при содействии Group-IB задержали мошенников, которые продавали поддельные цифровые пропуска. Об этом сообщается на официальном канале Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Как отмечается, специалисты Group-IB нашли 126 мошеннических интернет-ресурсов – сайтов, каналов и групп в соцсетях. Там предлагались поддельные справки и пропуска. Большинство сервисов заблокировали.
Специалисты вычислили администраторов одной из преступных групп. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь с оформлением пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью. После получения денег они прекращали выходить на связь.
За 14 дней работы сервиса злоумышленники совершили несколько сделок. Стоимость поддельных пропусков и справок варьировалась от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.
Двоих подозреваемых задержали 21 апреля, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Юрист Давид Кемулария рассказал Москве 24, что наказание грозит и тем, кто приобретает поддельный пропуск, и тем, кто его продает. Неважно, куплен поддельный пропуск в бумажном варианте или введены ложные данные при приобретении пропуска онлайн. В обоих случаях это нарушение закона.
Ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что правоохранительные органы возбудят уголовные дела по факту продажи цифровых пропусков на передвижение по Москве. По его словам, попытки продажи пропусков в столице уже были, с ними уже работают правоохранители.
Он напомнил, что цифровые пропуска бесплатные и оформляются через официальные каналы правительства Москвы.
С 22 апреля в Москве действует автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это нужно на портале nedoma.mos.ru.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: