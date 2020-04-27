В Москве задержали торговцев поддельными цифровыми пропусками

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники правоохранительных органов при содействии Group-IB задержали мошенников, которые продавали поддельные цифровые пропуска. Об этом сообщается на официальном канале Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Как отмечается, специалисты Group-IB нашли 126 мошеннических интернет-ресурсов – сайтов, каналов и групп в соцсетях. Там предлагались поддельные справки и пропуска. Большинство сервисов заблокировали.

Специалисты вычислили администраторов одной из преступных групп. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь с оформлением пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью. После получения денег они прекращали выходить на связь.

За 14 дней работы сервиса злоумышленники совершили несколько сделок. Стоимость поддельных пропусков и справок варьировалась от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

Двоих подозреваемых задержали 21 апреля, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Юрист Давид Кемулария рассказал Москве 24, что наказание грозит и тем, кто приобретает поддельный пропуск, и тем, кто его продает. Неважно, куплен поддельный пропуск в бумажном варианте или введены ложные данные при приобретении пропуска онлайн. В обоих случаях это нарушение закона.

Ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что правоохранительные органы возбудят уголовные дела по факту продажи цифровых пропусков на передвижение по Москве. По его словам, попытки продажи пропусков в столице уже были, с ними уже работают правоохранители.

Он напомнил, что цифровые пропуска бесплатные и оформляются через официальные каналы правительства Москвы.

С 22 апреля в Москве действует автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это нужно на портале nedoma.mos.ru.