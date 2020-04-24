Суд отправил в СИЗО экс-депутата Госдумы Волчека

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Волчек будет находиться в СИЗО до 22 июня. Ранее на тот же срок был арестован бизнес-партнер экс-депутата Зураб Плиев.

По данным следствия, Волчек обещал столичному предпринимателю за 8 миллионов рублей решить вопрос с уголовным делом, фигурантом которого тот мог стать.

Заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов. Волчек – учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания и Госдумы.

Ранее по подозрению в хищении денежных средств сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания Ленинградской области от партии "Единая Россия" Елену Маханек.