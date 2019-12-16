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Происшествия

15:34

Защита экс-министра финансов Подмосковья планирует обжаловать приговор

суды происшествия

Фото: Игорь Иванко/Агентство "Москва"

Защита обжалует приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, которого приговорили к 14 годам колонии общего режима с взысканием более 14 миллиардов рублей. Об этом сообщил адвокат Кузнецова Александр Линников.

"Приговор моему подзащитному излишне суров. Мы будем его обжаловать", – приводит слова Линникова Агентство "Москва".

Басманный суд столицы приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову. Общая сумма взыскания превышает 14 миллиардов 300 миллионов рублей.

В 2010 году следователи сообщили о возбуждении первого уголовного дела. По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" был причинен ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.

Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки. В итоге Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля, а также несколько отелей во французском Куршевеле, которые оценили в 45 миллионов евро.

Кузнецова объявили в международный розыск и задержали летом 2013 года во Франции. У него нашли несколько поддельных паспортов. В Москву подозреваемого доставили только в 2018 году – все это время власти Франции принимали решение, выдать ли Кузнецова России.

Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова осудили на 14 лет колонии


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