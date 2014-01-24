Россия выдала ордер на арест жены экс-министра финансов Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские власти выдали ордер на арест жены бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанны Буллок, которая находится во Франции.

Как пишет газета The Independent, женщина разыскивается за мошенничество и использование офшорных фирм для обмана кипрских банков. Буллок отрицает обвинения, считая дело в отношении нее попыткой российских конкурентов забрать ее активы.

Напомним, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Алексея Кузнецова приобрела у нескольких предприятий ЖКХ право требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.

Это право ими было легализовано через продажу одному из коммерческих банков, который обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. Из-за отсутствия денег главы образований взяли кредиты, используя которые, оплатили задолженность.

Позже кредит был возвращен из бюджета региона в результате предварительной подготовки такой возможности Кузнецовым.

Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей.

В ходе расследования суд по требованию СК арестовал восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащих Кузнецову.