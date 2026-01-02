Собянин: создаем бесплатные катки в каждом районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве в ходе комплексного благоустройства создаются катки во всех районах, в том числе парках. Об этом заявил Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Глава города назвал катание на коньках любимым зимним развлечением москвичей. По его словам, некоторые великие спортсмены начинали пути на скромных ледовых площадках в столичных дворах.

"Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе. Обустраиваем пункты проката и медпомощи, раздевалки и точки питания", – подчеркнул градоначальник.

В частности, на катке в Каширском проезде привели в порядок раздевалки и установили электронные камеры хранения. Также там сделали новые борта и ограждения, смонтировали световое и звуковое оборудование.

Для использования площадки летом специалисты уложили резиновое покрытие с разметкой. Кроме того, рядом с катком обновили теннисный корт.

В рамках благоустройства создаются и обновляются существующие площадки в парках. Например, в 2025 году на катке в парке 850-летия Москвы (Поречная улица, напротив дома 3, корпуса 1) реконструировали раздевалки, пункт проката инвентаря и комнату первой помощи. Более того, для жителей открылось кафе, где можно согреться и отдохнуть.

Отдельное внимание уделили освещению. Благодаря современной системе вечернее катание там стало особенно комфортным. Для тех, кто ждет своей очереди или хочет расслабиться, в зоне ожидания установили световые качели и удобные диваны.

Помимо этого, в 2024-м в парке около торгового центра, расположенного по адресу Поречная улица, дом 21, открылся новый каток с искусственным льдом. Для посетителей оборудовали обогреваемые раздевалки, пункты проката и кафе, неподалеку поставили скамейки для отдыха. Также там появилась зеленая зона с топиарными скульптурами.

В 2023 году в парке 850-летия Москвы появились сразу два катка: один – напротив дома 9 в 5-м квартале Капотни, второй – возле дома 35 на улице Марьинский парк. Таким образом, в указанном парке теперь 4 крупных катка и флагманская трасса с искусственным оснежением между районами Марьино и Капотня.

Ранее сообщалось, что каток площадью около 2 тысяч квадратных метров начал работу в музее-заповеднике "Царицыно". Ледовая площадка площадью около 1 тысячи "квадратов" доступна для всех желающих в Лианозовском парке. При этом самый крупный каток открылся в музее-заповеднике "Коломенское". Его размер – свыше 3,7 тысячи "квадратов".