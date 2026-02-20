График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 04:56

Политика
Telegraph: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах в Женеве

Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах в Женеве

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в намеренном затягивании переговорного процесса в Женеве, так как опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В СМИ отметили, что в Киеве боятся, что жесткая позиция российского представителя с требованиями капитуляции заблокирует возможность какого-либо прогресса на переговорах.

В Женеве 17 и 18 февраля состоялись встречи представителей России, США и Украины. В первый день переговоры длились 6 часов, на следующий день – 2 часа.

По итогам встреч Мединский заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

