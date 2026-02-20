Силы ПВО сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 149 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 57 дронов сбили над Брянской областью, 28 – над акваторией Черного моря, 20 БПЛА – над территорией Республики Крым, 17 – над Краснодарским краем. Также 2 беспилотника перехвачено над территорией Ростовской области и 1 – над Белгородской областью.

Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки дрона. Площадь пожара составила 1 250 квадратных метров.

К ликвидации возгорания были привлечены 67 человек и 19 спецмашин, в том числе подразделения МЧС РФ по региону. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

