Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки вражеских БПЛА, сообщил оперштаб региона.

По предварительным данным, никто не пострадал. При этом площадь возгорания достигла 1 250 квадратных метров. К тушению привлечены 67 человек и 19 спецмашин, в том числе подразделения МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что 2 человека получили травмы из-за падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Ильском Краснодарского края. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медпомощь.

До этого сообщалось о пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, который возник после атаки беспилотников. В результате был поврежден резервуар с нефтепродуктами.