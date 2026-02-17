Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский в первый день трехсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном пригрозил РФ санкциями. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Сила давления на Россию – давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО", – указал президент Украины.

До этого Зеленский в матерной форме требовал от Запада ввести санкции против россиян, проживающих в США и Евросоюзе, призвав выгнать их обратно в Россию. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник называл главу киевского режима "заворовавшимся нацистом", который "потерял всяческие ориентиры в международном пространстве".

Очередной раунд переговоров по Украине в трехстороннем формате начнется в Женеве во вторник, 17 февраля. В ходе встреч будут обсуждаться основные вопросы, которые касаются в том числе территорий. Сами переговоры состоятся в закрытом режиме.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не стоит ждать новостей по итогам консультаций 17-го числа. Он уточнил, что переговорные группы продолжат свою работу 18 февраля.

