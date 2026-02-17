Мусоровоз врезался в машину ГАИ в Петербурге

Фото: vk.com/spb_today

Мусоровоз врезался в машину ГАИ в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария произошла на Пулковском шоссе, когда сотрудники ГИБДД оформляли другое ДТП. От столкновения служебное авто по инерции наехало на вторую патрульную машину.

В результате один из инспекторов получил травмы и был госпитализирован. Двум другим полицейским назначили амбулаторное лечение по итогам осмотров.

Ранее схожий инцидент произошел в Балашихе. Автомобиль Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться.

Инспекторы ДПС попросили водителя остановиться, поскольку не смогли считать номера на авто, но он проигнорировал требование. В результате 46-летний злоумышленник врезался в служебный автомобиль, чем причинил ущерб МУ МВД "Балашихинское" в крупном размере. Кроме того, он наехал на голеностоп инспектора ДПС.

Спустя время мужчине было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества. В результате суд отправил водителя в СИЗО до 16 марта.