Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Балашихе автомобиль Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 16 января на улице Терешковой. Машина Porsche привлекла внимание инспекторов ДПС, так как они не смогли считать номера на автомобиле. Правоохранители попросили водителя остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться. В тот момент злоумышленник врезался в служебный автомобиль ГИБДД.

В результате инспекторы приняли меры по принудительной остановке автомобилиста. Как сообщили в ведомстве, из-за произошедшего никто не пострадал.

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств инцидента, а также результаты проверки, проводимой по факту произошедшего.

Кадры с данным инцидентом также распространились в Сети. На видео заметно, как правоохранители стреляют по колесам машины Porsche, водитель которого пытался скрыться. В результате автомобиль застрял в сугробе.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки машину Porsche Cayenne, за рулем которой находился 39-летний мужчина. Когда инспектор попросил автомобилиста предоставить водительские права, то тот нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследовать автомобиль. Злоумышленник остановился у дома № 1 на Кондратьевском проспекте, а затем выбежал из машины и направился на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву. Инспекторы вытащили мужчину из реки и передали врачам. Выяснилось, что водитель пытался скрыться, так как был лишен прав.

