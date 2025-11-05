В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД

Фото: 123RF.com/blinow61

В Санкт-Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 4 ноября возле дома № 7 на Чугунной улице. Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки машину Porsche Cayenne, за рулем которой находился 39-летний водитель. В автомобиле также были 37-летняя жена мужчины и двое маленьких детей.

Когда сотрудник попросил автомобилиста предоставить водительские права, то тот внезапно нажал на педаль газа и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследовать автомобиль.

Злоумышленник остановился у дома № 1 на Кондратьевском проспекте, а затем выбежал из машины и направился на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву. Экипаж ДПС с помощью автомобильного троса вытащил мужчину из реки. Затем он был передан врачам, так как переохладился в воде. При этом пассажиры, которые находились в Porsche Cayenne, не пострадали.

Выяснилось, что водитель пытался скрыться от правоохранителей, так как был лишен прав.

Ранее стало известно о ДТП, которое утроила жительница Краснодара. По данным регионального МВД России, 38-летняя женщина с ребенком на коленях ехала во дворе на улице Круговой.

Не справившись с управлением, она врезалась в шлагбаум. После этого автомобилистка скрылась с места аварии. В отношении женщины составили два административных протокола. Ей грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 года или административный арест до 15 суток.