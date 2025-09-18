Водитель намеренно преградил путь машине скорой помощи в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Мосфид • Новости Москвы"

Водитель Renault Logan намеренно заблокировал путь машине скорой помощи, которая спешила к пациенту-сердечнику в Одинцове. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Москва 24".

Медицинская бригада пыталась объехать нарушителя, но тот несколько раз преграждал им путь.

В свою очередь, водитель скорой заявил телеграм-каналу "На МКАДе ДТП Москва", что инцидент произошел на улице Нижние Мнёвники, когда врачи направлялись в сторону улицы Ярцевской, а затем в Одинцово.

"Водитель автомобиля Renault Logan не уступал нам дорогу, мы его обогнали и поехали дальше, через минуту он нас догоняет, занимает снова левый ряд и не пускает, нам пришлось задержаться на минуту", – рассказал водитель.

После этого он поинтересовался у нарушителя о причинах его поведения, на что последний парировал тем, что это скорая якобы нарушает правила.

Инцидент был зафиксирован видеорегистратором машины скорой помощи. На кадрах видно, как легковой автомобиль блокирует проезд машине экстренной службы, у которой включены проблесковые маячки и сирена. При этом у водителя иномарки была возможность перестроиться.

Сотрудник скорой помощи добавил, что видео было отправлено в ГИБДД. Он также отметил, что подобные случаи происходят каждую неделю.

В конце июня российский кабмин одобрил изменения в КоАП, ужесточающие наказание за непредоставление преимущества спецтранспорту с мигалками без цветографической раскраски на борту. Поправки поддержаны МВД, ФСО, Минтрансом, Минфином и Минюстом.

Сейчас водители могут получить предупреждение или штраф 500 рублей за отказ пропустить авто с синим маячком. За машины со спецсхемами (например, "скорая помощь") предусмотрены штрафы от 4,5 до 7,5 тысячи рублей и лишение прав на срок до года.

Законопроект предлагает ужесточить наказание за отказ пропустить автомобили, сопровождающие колонны, включая машины ФСО и ГИБДД. За это нарушение водителям будут грозить штрафы от 5,5 до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от полугода до года.