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Новости

25 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": дело заведено на водителя, не пропустившего скорую помощь в Балашихе

"Московский патруль": дело заведено на водителя, не пропустившего скорую помощь в Балашихе

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Уголовное дело о хулиганстве заведено на автомобилиста, который не пропустил машину скорой помощи в Балашихе. Дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Известно, что водитель скорой помощи включил проблесковые маяки и звуковой сигнал, однако владелец иномарки не пропустил медиков. Он также вышел из машины и начал размахивать руками.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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