25 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": дело заведено на водителя, не пропустившего скорую помощь в Балашихе
Уголовное дело о хулиганстве заведено на автомобилиста, который не пропустил машину скорой помощи в Балашихе. Дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
Известно, что водитель скорой помощи включил проблесковые маяки и звуковой сигнал, однако владелец иномарки не пропустил медиков. Он также вышел из машины и начал размахивать руками.
Подробнее – в программе "Московский патруль".