"Московский патруль": дело заведено на водителя, не пропустившего скорую помощь в Балашихе

Уголовное дело о хулиганстве заведено на автомобилиста, который не пропустил машину скорой помощи в Балашихе. Дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Известно, что водитель скорой помощи включил проблесковые маяки и звуковой сигнал, однако владелец иномарки не пропустил медиков. Он также вышел из машины и начал размахивать руками.

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