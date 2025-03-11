Депутат ГД Нилов предложил увеличить штрафы за отказ пропустить скорую помощь

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В Госдуме предложили увеличить до 30 тысяч рублей штрафы за отказ пропустить скорую помощь. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на автора законопроекта, председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Как подчеркнул депутат, подобные действия могут привести к негативным последствиям, в том числе к смерти больного.

"Это ненормальная ситуация, когда мы видим кадры, что отдельные умники за рулем не пускают машину скорой помощи, начинают всячески ей препятствовать. Такое поведение не просто некорректно, а противоправно и антиобщественно", – сказал Нилов.

Согласно действующим правилам, за отказ пропустить машину скорой водителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Новый проект предлагает увеличить штрафы до 30 тысяч рублей, а срок лишения прав – до двух лет.

В свою очередь, член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов предложил также закрепить возможность фиксации нарушения с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это поможет добиться "неотвратимости наказания", считает он.

Ранее москвичку на Lexus привлекли к ответственности за отказ пропустить скорую на Третьем транспортном кольце (ТТК). На 45-летнюю женщину были составлены соответствующие протоколы, а также 13 материалов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".