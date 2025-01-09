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09 января, 11:38

Происшествия

Москвичку на Lexus привлекли к ответственности за отказ пропустить скорую на ТТК

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Женщина на автомобиле, которая не пропустила скорую помощь на Третьем транспортном кольце (ТТК), была привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ранее в телеграм-каналах распространился ролик, на котором видно, как водитель, двигаясь за рулем Lexus по внутренней стороне ТТК, не пропускает скорую помощь с включенными световыми и звуковыми сигналами. Личность автомобилиста была установлена. Ей оказалась 45-летняя москвичка.

На нее, по данным столичной Госавтоинспекции, были составлены протоколы по статье "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом" и еще 13 материалов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

Ранее в Балашихе водитель не давал машине скорой помощи заехать во двор. Легковой автомобиль из принципа заблокировал въезд. Очевидцы сообщали, что конфликт затянулся на полчаса.

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