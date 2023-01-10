Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель не пропустил скорую помощь на экстренный вызов в Красногорске, сообщает телеканал "НТВ".

Инцидент произошел во дворе в Красногорске. Машина скорой помощи спешила на экстренный вызов к пенсионерке, однако водитель на автомобиле загородил въезд во двор.

"Водитель скорой и умолял, и ругался, но человек за рулем иномарки был непреклонен. Когда к нему подбежали двое местных жителей с требованием пропустить неотложку, он заблокировал двери и окна и уставился в телефон", – сообщает телеканал.

По словам очевидца, водитель скорой помощи объяснил мужчине, что спешит на тяжелый случай, но тот никак не реагировал на слова. Медикам пришлось пешком идти до подъезда, добавил очевидец.

В СМИ сообщили, что пожилой женщине удалось оказать вовремя медицинскую помощь и купировать приступ. После инцидента водители ждали сотрудников полиции. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Балашихе водитель не давал машине скорой помощи заехать во двор. Легковой автомобиль из принципа заблокировал въезд. Очевидцы сообщали, что конфликт затянулся на полчаса.

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