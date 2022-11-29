29 ноября, 20:15Происшествия
Скорая помощь перевернулась после аварии на севере Москвы
"На Лобненской улице произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, после столкновения машина скорой помощи опрокинулась", – рассказали спасатели.
В экстренных службах уточнили, что на данный момент уточняется информация о пострадавших.
Между тем в пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили, что скорая помощь столкнулась с еще одной машиной. По их словам, из-за аварии пострадал медик.
Ранее поступила информация, что два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 98-го километра МКАД. После в стоящее транспортное средство врезалась еще одна машина. В результате происшествия скончался один человек.
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