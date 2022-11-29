Скорая помощь перевернулась после аварии на севере Москвы

Видео: Москва 24

Четыре машины столкнулись на Лобненской улице на севере столицы, после чего одна из них – автомобиль скорой помощи – перевернулась. Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На Лобненской улице произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, после столкновения машина скорой помощи опрокинулась", – рассказали спасатели.

В экстренных службах уточнили, что на данный момент уточняется информация о пострадавших.

Между тем в пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили, что скорая помощь столкнулась с еще одной машиной. По их словам, из-за аварии пострадал медик.

Ранее поступила информация, что два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 98-го километра МКАД. После в стоящее транспортное средство врезалась еще одна машина. В результате происшествия скончался один человек.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!