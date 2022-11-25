Фура протаранила придорожное кафе под Владимиром – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подслушано Автомобилистов | Владимир"

Фура протаранила здание кафе во Владимирской области. По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на трассе М-7 "Волга" в городе Петушки.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как большегруз на средней скорости въезжает в здание кафе "Сарай". От удара разрушилось крыльцо заведения и рухнул козырек.

По предварительным данным, никто не пострадал. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в здание на Покровском бульваре в Москве после столкновения с другой машиной. Данные о пострадавших не поступали.

До этого автомобиль въехал в здание на Новослободской улице в столице. ЧП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

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