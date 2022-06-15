Автомобиль влетел в здание на Покровском бульваре в Москве после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"На Покровском бульваре, в районе дома 3 столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин въехала в здание", – отмечается в сообщении.

В настоящее время к месту аварии прибыли оперативные службы города. Данные о пострадавших уточняются. Затруднений движения на месте ЧП нет.

Ранее ДТП с участием каршеринга произошло на пересечении Таганской улицы с Марксистским переулком. Водитель при повороте влетел в угол дома. В результате аварии обошлось без пострадавших. На тротуаре в момент ДТП никого не было.

