Водитель въехал в здание в районе Таганской улицы

ДТП с участием каршеринга произошло на пересечении Таганской улицы с Марксистским переулком. Водитель при повороте влетел в угол дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На тротуаре в момент аварии никого не было. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.