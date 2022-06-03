Проезд в наземном транспорте в районе БЦ "Гранд Сетунь плаза" сделали бесплатным

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бесплатный проезд на наземном транспорте организовали в районе пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Из-за пожара в бизнес-центре по адресу улица Горбунова, дом 2 строение 3, по поручению Сергея Собянина мы сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе до восстановления движения. Также увеличено количество автобусов на ближайших маршрутах", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что там работают несколько экипажей Дорожного патруля ЦОДД, сотрудники помогают регулировать движение транспорта, а также информируют водителей о путях объезда.

Отмечается, что в настоящее время перекрыто движение по улице Горбунова и съезды на улицу Горбунова с МКАД, а также со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка.

Автомобилистов попросили объезжать данный участок. Для этого поехать можно по Можайскому шоссе и Молодогвардейской улице. Пассажиров метро попросили по возможности не пользоваться станцией "Молодежная".

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара принимают участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека. В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

