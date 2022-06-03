"Пламя начало моментально разгораться". Очевидец – о ЧП в БЦ на улице Горбунова

Видео: МЧС России

Работник бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова, где произошел пожар, рассказал Москве 24 о случившемся. По его словам, огонь сначала охватил козырек у входа в здание, а затем стал моментально распространяться по фасаду вверх.

"Я подходил к офису, начался небольшой пожар, козырек сбоку загорелся. Дальше пламя начало моментально разгораться и по фасаду пошло вверх. С окон начала падать вся обшивка, еще ветер сильный был. С этим ветром все началось разлетаться по территории", – сказал Юрий.

Он вместе с другими работниками БЦ оповестил коллег о пожаре, чтобы те оперативно покинули здание.

"Настолько сильно летела обшивка, что даже упала под машину на парковке, которая чуть ли не стала загораться. Благо человек успел подбежать и отогнать машину", – добавил очевидец.



Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек и около 100 единиц техники, привлечены также три вертолета.

На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. Из здания эвакуировали 120 человек. По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

