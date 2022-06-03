Названа предварительная причина пожара в бизнес-центре на улице Горбунова

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Названа предварительная причина пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова, сообщает ТАСС.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По предварительной информации, из горящего здания спасены более 120 человек. Поиск людей продолжается. Известно, что на шестом и седьмом этажах огнем заблокированы несколько человек.

Пожару повысили ранг сложности до максимального пятого. Огонь быстро распространяется из-за высокой доли синтетических материалов в отделке. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри.

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Спасатели продолжают бороться с огнем. Пожар площадью 1 000 квадратных метров ликвидируют 180 человек и 41 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. Движение на ближайших улицах ограничено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Столичная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На месте происшествия работает Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

