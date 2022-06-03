Пожару в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы повысили ранг до 5-го

Фото: Москва 24

Пожару, который вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы, повысили ранг сложности до максимального пятого. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства "Интерфакс", посетителей в здании не было, весь персонал эвакуирован. На верхних этажах могут оставаться люди, заблокированные огнем, который быстро распространяется из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

"Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри", – говорится в сообщении.



Видео: телеграм-канал SHOT

По данным спасателей, пострадавших нет. На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. К ликвидации возгорания привлечены 86 человек и 16 единиц техники. Движение на ближайших улицах ограничено.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Мира в Мытищах. Огонь охватил три квартиры, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

