Семь человек пострадали при пожаре на химическом заводе в Индии – СМИ

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Взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на первом этаже здания в Нью-Дели, где находится офис компании по производству роутеров. По последним данным, погибли 27 человек, 12 получили ожоги. Еще 50 человек удалось спасти.

Как рассказал представитель пожарной охраны Сатпал Бхардвадж, здание, где произошло возгорание, не отвечало нормам противопожарной безопасности.

До этого сообщалось, что несколько человек стали жертвами пожара на химическом предприятии на севере Китая. Возгорание произошло на одном из объектов компании Baotou Steel. После тушения возгорания были обнаружены тела семи человек.