Семь человек погибли при пожаре на химическом предприятии в Китае – СМИ

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В результате пожара на химическом предприятии в городе Баотоу на севере Китая погибли несколько человек. Об этом информирует центральное телевидение страны.

На одном из объектов компании Baotou Steel начался пожар. После тушения возгорания были обнаружены тела семи человек. В настоящее время ведется детальное расследование причин аварии.

Ранее сообщалось, что в прошлом году свыше 10 человек пропали без вести после схода оползня на юго-западе Китая. ЧП случилось в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Сход оползня произошел там из-за проливных дождей.