Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве на предприятии в Леверкузене

15:24
Фото: телеграм-канал Baza
Один человек погиб и 16 пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает РИА Новости. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.
Руководитель предприятия Ларс Фридрих выразил соболезнования в связи с произошедшим.
Пожар, возникший в результате мощного взрыва, уже потушили. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.
В настоящее время причина случившегося не установлена. Известно, что в центре по утилизации отходов в районе Бюрриг взорвалась цистерна. Ведется расследование.
Взрыв прогремел в немецком городе Леверкузен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия в 09:40 по местному времени (10:40 по Москве). Компания Currenta, владеющая промзоной, в которой расположено предприятие, подтвердила информацию о взрыве.
Местная полиция предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.
В Германии прогремел мощный взрыв на химическом заводе
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