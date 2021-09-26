Свыше 10 человек пропали без вести после схода оползня в Китае – СМИ

Фото: depositphotos/jackmalipan

Свыше 10 человек пропали без вести после схода оползня на юго-западе Китая. Об этом информирует центральное телевидение страны.

Известно, что ЧП случилось в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Сход оползня произошел там из-за проливных дождей.

В данный момент власти начали проведение спасательной операции. В районе происшествия были перекрыты дороги.

Ранее около 20 человек пострадали в результате мощного оползня в Японии. Инцидент произошел в городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио.

В прошлом году 16 человек погибли в результате оползня в центральной части Непала. Инцидент произошел в районе Синдхупалчок. Причиной оползня стали сильные ливни. Сообщается, что под завалами оказались около 30 домов.

Также оползень произошел в районе Каликот на западе Непала. Вследствие стихии погибли шесть человек.