Свыше 10 человек пропали без вести после схода оползня в Китае – СМИ

06:19
Фото: depositphotos/jackmalipan
Свыше 10 человек пропали без вести после схода оползня на юго-западе Китая. Об этом информирует центральное телевидение страны.
Известно, что ЧП случилось в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Сход оползня произошел там из-за проливных дождей.
В данный момент власти начали проведение спасательной операции. В районе происшествия были перекрыты дороги.
Ранее около 20 человек пострадали в результате мощного оползня в Японии. Инцидент произошел в городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио.
В прошлом году 16 человек погибли в результате оползня в центральной части Непала. Инцидент произошел в районе Синдхупалчок. Причиной оползня стали сильные ливни. Сообщается, что под завалами оказались около 30 домов.
Также оползень произошел в районе Каликот на западе Непала. Вследствие стихии погибли шесть человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: