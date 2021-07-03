Около 20 человек пострадали в результате мощного оползня в Японии – СМИ

08:16
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 20 человек, 10 домов оказались разрушены, сообщает агентство Kyodo.
Как уточняется, оползень сошел около 10 утра по местному времени. Специалисты проводят поисково-спасательные работы.
Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны страны для поиска людей.
В прошлом году 16 человек погибли в результате оползня в центральной части Непала. Инцидент произошел в районе Синдхупалчок. Причиной оползня стали сильные ливни. Сообщается, что под завалами оказались около 30 домов. Также оползень произошел в районе Каликот на западе Непала. Вследствие стихии погибли шесть человек.
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