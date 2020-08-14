16 человек погибли из-за оползня в Непале – СМИ

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16 человек погибли в результате оползня в центральной части Непала, сообщает агентство Reuter со ссылкой на представителя МВД страны.

Инцидент произошел в районе Синдхупалчок. Причиной оползня стали сильные ливни. Сообщается, что под завалами оказались около 30 домов.

В настоящий момент известно о 10 погибших в результате происшествия. Помимо этого, оползень произошел в районе Каликот на западе Непала. Вследствие стихии погибли шесть человек.

Сообщается, что всего в 2020 году в результате оползней и наводнений погибли уже 215 человек.

Ранее в Непале произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Он ехал из туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В результате аварии 14 человек погибли, еще 16 пострадали.