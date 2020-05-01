В Непале четверо детей погибли во время игры с гранатой

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Четыре ребенка стали жертвами взрыва гранаты, которую они приняли за игрушку. Инцидент произошел в районе Ролпа северо-западного региона Непала.

Как пишет местное издание Himalayan Times, трагедия произошла, когда дети возвращались из леса домой. Они нашли гранату и решили поиграть с ней, после чего произошел взрыв.

В местной полиции рассказали, что одному из детей было 5 лет. Двум другим погибшим было по 11 лет, четвертому – 13.

На месте трагедии прибывшие полицейские нашли еще один неразорвавшийся снаряд. По некоторым данным, взрывные устройства могли оставаться в районе со времен конфликта между маоистами и королевской властью Непала, продлившегося с 1996 по 2006 год.

Ранее два человека погибли при взрыве гранаты возле кафе в центре Киева. Сообщалось, что инцидент случился из-за неосторожного обращения с боевым снарядом.