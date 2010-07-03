Жильцов дома на северо-западе Москвы эвакуировали из-за гранаты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предмет, похожий на гранату, нашли около жилой многоэтажки на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС.

Речь идет о доме по адресу: Волоколамское шоссе, 60, корпус 1. Находку обнаружили на крыше пристройки.

Жильцов дома эвакуируют, на месте работают оперативные службы.

В столичном ГУ МВД выяснили, что предмет оказался муляжом гранаты. Для людей он не опасен.

6 ноября на территории кладбища Большое Свинорье в ТиНАО обнаружили предмет, похожий на снаряд от РПГ-7. Территорию вокруг опасной находки оцепили.