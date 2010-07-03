Снаряд времен ВОВ обнаружили в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили у железнодорожной платформы на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о платформе Москва-3 Ярославского направления МЖД. На место выехали экстренные службы.

В начале сентября снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Открытом шоссе. А в конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.