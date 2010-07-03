В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Кремля. Как уточнил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, находку сделали в ходе работ по укреплению грунта.

По словам коменданта, в месте, где нашли бомбу, в царские времена "располагался ледник, погреб, где хранились продукты". "И там делали срез грунта под гидроизоляцию", – пояснил он.

Отмечается, что боеприпас военного времени обезвредили, а затем вывезли для ликвидации. "В Кремле все спокойно", – цитирует Хлебникова РИА Новости.

По словам специалистов, несмотря на маскировку, в первые годы ВОВ вражеская авиация неоднократно бомбила Кремль. В частности, во время налета, который произошел 10–11 августа 1941 года, одна бомба упала прямо рядом с Никольской башней.

Ранее сообщалось, что мина времен Великой Отечественной войны взорвалась на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина собирал металлолом и случайно наткнулся на боеприпас.