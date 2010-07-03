Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке ЖК "Шереметьевский"

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В Бутырском районе столицы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что мина времен ВОВ была найдена на стройке ЖК "Шереметьевский". Сейчас на место происшествия направлены полиция и экстренные службы. "Саперы уже работают, пострадавших нет, на сроки сдачи объекта это никак не повлияет", – отметили в пресс-службе.

Ранее специалисты обезвредили артиллерийский снаряд на стройплощадке на северо-западе столицы. Опасный объект был обнаружен на улице Демьяна Бедного.