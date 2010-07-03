Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве

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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке на северо-западе столицы, сообщает телеканал Москва 24.

По данным ТАСС, ЧП произошло на улице Демьяна Бедного. "На стройке в районе дома 20, корпус 4 по улице Демьяна Бедного найден артиллерийский снаряд времен войны", − рассказал собеседник агентства. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиция. Участок, где был обнаружен опасный объект, оцепили.