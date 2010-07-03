Взрыв мины произошел на набережной в Санкт-Петербурге

На Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. В результате инцидента пострадал один человек.

Мужчину с травмами доставили в одно из медицинских учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в районной администрации. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом. В результате ЧП ему оторвало руку.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет, похожий на снаряд, обнаружили рабочие на улице Крылатские холмы в столице. Прибывшие на место инцидента специалисты московской военной комендатуры забрали снаряд на полигон для утилизации.