На западе Москвы нашли предмет, похожий на снаряд

Снаряд времен войны найден около храма на западе столицы

Подозрительный предмет, предположительно, похожий на снаряд, обнаружили рабочие на улице Крылатские холмы при земляных работах. Место опасной находки уже оцеплено, на место ЧП вызваны кинологи.

Инцидент произошел недалеко от Храма Пресвятой Богородицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Дальнейшая информация уточняется.

По данным пресс-службы полиции, речь идет о боеприпасе времен Великой Отечественной войны. Прибывшие специалисты московской военной комендатуры забрали снаряд на полигон для утилизации.