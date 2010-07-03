Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружили на востоке Москвы

Фото: МЧС РФ

На востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы столицы.

"По предварительной информации, на Открытом шоссе, дом № 20, строение 6, обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны", – сообщили агентству.

Место происшествия оцепили. К нему уже направились саперы.

В конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Его нашли в сточной трубе. Гранату нашли дети, когда играли на улице.

